Испанские аграрии вышли на протест из-за соглашения с группой стран Южной Америки

Тысячи фермеров вышли в среду, 11 февраля, на центральные улицы Мадрида, чтобы выразить протест против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и соглашения о свободной торговле с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Фермеры, многие из которых приехали на тракторах, начали собираться еще до полудня в центре города, размахивая флагами и дуя в рога под громкую музыку, а затем отправились по одной из главных магистралей Мадрида, к Министерству сельского хозяйства.

Фото: Bloomberg

Организаторы заявили, что соглашение ЕС с МЕРКОСУР нанесет ущерб сельскохозяйственному сектору, позволив поступление товаров из стран с более низкими стандартами в области здравоохранения и окружающей среды.

Фото: Bloomberg

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

