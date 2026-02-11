У Німеччині очікують на рішення щодо проєкту винищувача нового покоління найближчим часом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у середу, 11 лютого, що майбутнє проєкту винищувача нового покоління FCAS стане зрозумілим найближчими днями.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У Пісторіуса запитали, чи проєкт щодо франко-німецько-іспанської програми військових літаків FCAS закрився, на що той заявив, що його майбутнє стане зрозумілим найближчими днями.

"Рішення тепер за главами урядів", – зазначив він.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Серед розбіжностей є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Країни також не змогли дійти згоди щодо "бойової хмари" та систем безпілотників, які передбачені в рамках програми FCAS.