В Германии ожидают решения по проекту истребителя нового поколения в ближайшее время

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, 11 февраля, что будущее проекта истребителя нового поколения FCAS станет понятным в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

У Писториуса спросили, закрыт ли проект по франко-германо-испанской программе военных самолетов FCAS, на что тот заявил, что его будущее станет понятным в ближайшие дни.

"Решение теперь за главами правительств", – отметил он.

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли свои планы урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Среди разногласий также есть то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

Страны также не смогли прийти к соглашению по поводу "боевого облака" и систем беспилотников, которые предусмотрены в рамках программы FCAS.