Опрос: поддержка украинцами вступления в ЕС выросла до 83%, НАТО – до 71,3%

По сравнению с сентябрем 2025 года поддержка украинцами вступления в ЕС и НАТО выросла до 83% и 71,3% соответственно.

Об этом, как передает "Европейская правда", свидетельствуют данные социологического исследования, подготовленного Центром Разумкова по заказу Киевского форума по безопасности.

Респонденты в основном поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. За вступление выступают 83% опрошенных, против – 10,9%, трудно ответить – 6,0%.

По сравнению с сентябрем 2025 года поддержка курса на членство в ЕС выросла с 81,7% до 83%. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений, начиная с 2021 года. Для сравнения: в сентябре 2024 года вступление поддерживали 73,7%, в феврале-марте 2023 года – 78,6%, в сентябре-октябре 2022 года – 78,4% опрошенных.

Самый низкий уровень поддержки курса на членство в ЕС был в начале наблюдений – в ноябре-декабре 2021 года (55,6% опрошенных).

Вступление Украины в НАТО поддерживают 71,3% респондентов, против – 17,9%, трудно ответить – 10,8%.

Поддержка вступления в НАТО выросла на 2,8% по сравнению с сентябрем 2025 года, когда за вступление были 68,5%. В то же время показатель остается ниже, чем в предыдущие годы: в сентябре 2024 года – 72,1%, в феврале-марте 2023 года – 74,2%.

В ноябре-декабре 2021 года за вступление в НАТО выступали 47,8% опрошенных, против – 33%.

Большинство украинцев считают, что НАТО способно эффективно защититься в случае нападения России. Так считают 57,8% опрошенных, противоположного мнения – 28,6%, трудно ответить – 13,6%.

В то же время по поводу возможности нападения России на одну из стран НАТО мнения разделились. "Точно собирается напасть" считают 16,1% респондентов, "возможно собирается" – 52%, "не собирается" – 19,6%, "трудно ответить" – 12,2%.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 31 января по 4 февраля 2026 года методом телефонного интервью. Опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет.

Опрос также показал, что положительное отношение украинцев к США в феврале 2026 года снизилось на 17,3 процентного пункта по сравнению с сентябрем 2025 года.

Как писала "Европейская правда", все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО, согласно опросу аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).