Зеленський прокоментував ідею Каллас щодо вимог ЄС до Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви про те, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас ініціює обговорення з країнами Євросоюзу переліку поступок, яких Європа має вимагати від РФ у межах потенційної угоди про завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як відомо, 10 лютого Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей", – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що вперше чує про вимогу скорочення російської армії.

"Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Безумовно, ми хотіли б, щоб армія в Росії була менша, але я не думаю, що Європа може на це вплинути", – визнав український президент.

Окрім цього, Зеленський прокоментував й те, що Європа вважає, що має мати окремий діалог з Росією.

"Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це тільки принизити Європу. На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання. (...) Разом Америка і Європа точно міцніші", – додав президент.

Раніше Кая Каллас назвала проблемою те, що на Україну чиниться величезний тиск з вимогою болючих поступок і це загрожує зміщенням фокуса з того, що відповідальна за війну – Росія.

Також повідомляли, що ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати в Україні два військові навчальні центри.