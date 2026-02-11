Зеленский прокомментировал идею Каллас о требованиях ЕС к России

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления о том, что главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас инициирует обсуждение со странами Евросоюза перечня уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Как известно, 10 февраля Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

"Что касается требований Европейского Союза к России, то, наверное, что-то разрабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что впервые слышит о требовании сокращения российской армии.

"Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы хотели бы, чтобы армия в России была меньше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять", – признал украинский президент.

Кроме этого, Зеленский прокомментировал и то, что Европа считает, что должна вести отдельный диалог с Россией.

"Я считаю, что на сегодняшний день Россия будет использовать это только для того, чтобы унизить Европу. На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы. (...) Вместе Америка и Европа точно сильнее", – добавил президент.

Ранее Кая Каллас назвала проблемой то, что на Украину оказывается огромное давление с требованием болезненных уступок, и это грозит смещением фокуса с того, что ответственна за войну – Россия.

Также сообщалось, что ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить в Украине два военных учебных центра.