Нідерланди виділяють понад 20 млн євро на підтримку енергетичного сектору

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Нідерланди нададуть трансформатори для підтримки української енергетики.

Про це він повідомив у соцмережах за підсумками телефонної розмови з міністеркою зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва міністерства закордонних справ Нідерландів Ауке де Вріс, пише "Європейська правда".

Шмигаль та де Вріс домовились про постачання трансформаторів різної потужності, а також внесок Нідерландів у розмірі 23 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Міністерка закордонних справ Нідерландів запевнила, що країна буде надалі продовжувати підтримку українського енергосектору.

Напередодні Шмигаль розповів, що Норвегія підписала новий внесок 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки.

Повідомляли також, що Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.