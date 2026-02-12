Нидерланды помогут с тренировкой украинских пилотов F-16 авиасимуляторами

Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Министр анонсировал передачу Украине симуляторов самолетов F-16 для обучения пилотов.

"Сегодня я могу объявить, что мы также отправим симуляторы F-16, поскольку мы продолжаем помогать Украине с их операциями F-16", – заявил Брекельманс.

Он не привел дополнительных деталей, мотивируя это тем, что "это также ценная информация для России".

"Важно то, что мы предоставили (Украине) F-16 несколько лет назад. Но нужны постоянные усилия, чтобы Украина могла использовать их как можно эффективнее. И поскольку F-16 используются интенсивно преимущественно для противовоздушной обороны, конечно, очень хорошо, если пилоты смогут как можно больше практиковаться на симуляторе, а не в самом самолете", – подчеркнул министр обороны Нидерландов.

"Этот вклад очень важен. Но я не делюсь дополнительными оперативными деталями, потому что мы не хотим информировать Россию", – подчеркнул Брекельманс.

Как сообщала "Европейская правда", посол Украины при НАТО назвала Нидерланды "донором номер два" в закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Также Нидерланды регулярно выделяют средства на поддержку украинского энергетического сектора.

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен исключил прямые переговоры с Путиным по поводу войны в Украине, представив новую программу правительства, которая включает твердую поддержку Украины.