Повені у Португалії призвели до обвалу ключової автомагістралі і евакуації 3000 людей

В Португалії внаслідок повеней, які спричинили безперервні дощі, у середу увечері прорвало дамбу, що своєю чергою призвело до обвалу частини головної автомагістралі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Одна з дамб на річці Мондего недалеко від міста Коїмбра прорвалася поруч з одним зі стовпів, що підтримують автомагістраль A1, яка з'єднує міста Лісабон і Порту, внаслідок чого на дорозі утворилася прогалина, повідомила мер Коїмбри Ана Абрануша.

"Коїмбра та навколишні міста мають дуже серйозні проблеми через повені, деякі з них ізольовані... Ситуація є вкрай нестабільною", – сказала вона.

Влада Коїмбри розпорядилась провести попередню евакуацію близько 3 тисяч осіб, які найбільше ризикували постраждати від виходу річки з берегів.

Операція тривала у вівторок і середу, поліція проводила перевірки від дверей до дверей і доправляла мешканців автобусами до притулків.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру раніше заявив журналістам, що влада "досягла межі своїх можливостей у боротьбі з цією водою".

Регіональний посадовець з питань цивільного захисту Карлос Таварес заявив, що дощі можуть призвести до "переповнення, руйнування дамб і подальшого затоплення" греблі Агієйра, розташованої за 35 км на північний схід від Коїмбри.

Португальське агентство з охорони навколишнього середовища APA очікувало "виняткового періоду пікових потоків" на річці Мондего протягом суботи.

У центральній Португалії, на протилежному від Лісабона березі річки Тежу, влада евакуювала село Порту-Брандао через ризик зсувів. Близько 30 людей були евакуйовані зі своїх будинків після зсуву в сусідньому прибережному районі Капаріка.

Нещодавно у Португалії подала у відставку міністерка внутрішніх справ Марія Лусія Амарал після різкої критики на адресу уряду за його реакцію на серію смертоносних штормів, які забрали життя щонайменше 14 осіб за останні тижні.

Уряд Португалії раніше виділив 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.