Наводнения в Португалии привели к обрушению ключевой автомагистрали и эвакуации 3 тысяч человек

В Португалии в результате наводнений, вызванных непрерывными дождями, в среду вечером прорвало дамбу, что в свою очередь привело к обрушению части главной автомагистрали страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Одна из дамб на реке Мондего недалеко от города Коимбра прорвалась рядом с одним из столбов, поддерживающих автомагистраль A1, которая соединяет города Лиссабон и Порту, в результате чего на дороге образовался пролом, сообщила мэр Коимбры Ана Абрануша.

"Коимбра и окружающие города имеют очень серьезные проблемы из-за наводнений, некоторые из них изолированы... Ситуация крайне нестабильна", – сказала она.

Власти Коимбры распорядились провести предварительную эвакуацию около 3 тысяч человек, которые больше всего рисковали пострадать от выхода реки из берегов.

Операция продолжалась во вторник и среду, полиция проводила проверки от двери к двери и доставляла жителей автобусами в убежища.

Премьер-министр Луиш Монтенегру ранее заявил журналистам, что власти "достигли предела своих возможностей в борьбе с этой водой".

Региональный чиновник по вопросам гражданской защиты Карлос Таварес заявил, что дожди могут привести к "переполнению, разрушению дамб и дальнейшему затоплению" плотины Агиейра, расположенной в 35 км к северо-востоку от Коимбры.

Португальское агентство по охране окружающей среды APA ожидало "исключительного периода пиковых потоков" на реке Мондего в течение субботы.

В центральной Португалии, на противоположном от Лиссабона берегу реки Тежу, власти эвакуировали село Порту-Брандао из-за риска оползней. Около 30 человек были эвакуированы из своих домов после оползня в соседнем прибрежном районе Капарика.

Недавно в Португалии подала в отставку министр внутренних дел Мария Лусия Амарал после резкой критики в адрес правительства за его реакцию на серию смертоносных штормов, которые унесли жизни по меньшей мере 14 человек за последние недели.

Правительство Португалии ранее выделило 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.