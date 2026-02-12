Шестеро республіканців підтримали резолюцію демократів щодо тарифів Трампа для Канади

Під час голосування у Палаті представників шестеро республіканців приєдналися до демократів у голосуванні за резолюцію проти підвищених мит на імпорт з Канади.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

11 лютого у голосуванні за резолюцію проти підвищених мит для Канади, яку підтримали 219 голосами проти 211, її підтримали шестеро республіканців – що називають ударом для Трампа і республіканського керівництва у Палаті представників.

Документ, внесений демократом Грегорі Міксом, підтримали республіканці Дон Бейкон, Кевін Кілі, Томас Мессі, Джеф Херд, Браян Фіцпатрік та Ден Ньюгауз.

"У нас є торгова угода, і, думаю, вони (Канада) завжди були хорошим союзником, і, на мою думку, їх дуже несправедливо атакує теперішня адміністрація", – сказав Бейкон перед голосуванням.

Тепер резолюція Мікса перейде на розгляд Сенату, де має високі шанси на схвалення.

Трамп після голосування пригрозив "бунтівним" однопартійцям. "Будь-хто з республіканців, у Палаті чи у Сенаті, хто голосує проти тарифів, отримає серйозні наслідки, коли дійде до виборів, і це включає також праймеріз", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, Трамп вимагає від Канади "компенсації" за дозвіл відкрити міст до США.

Також американський президент погрожував 100-відсотковими митами на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.