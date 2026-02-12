Шесть республиканцев поддержали резолюцию демократов против тарифов Трампа для Канады

Во время голосования в Палате представителей шестеро республиканцев присоединились к демократам в голосовании за резолюцию против повышенных пошлин на импорт из Канады.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

11 февраля в голосовании за резолюцию против повышенных пошлин для Канады, которую поддержали 219 голосами против 211, ее поддержали шесть республиканцев – что называют ударом для Трампа и республиканского руководства в Палате представителей.

Документ, внесенный демократом Грегори Миксом, поддержали республиканцы Дон Бейкон, Кевин Кили, Томас Месси, Джеф Херд, Брайан Фитцпатрик и Дэн Ньюхауз.

"У нас есть торговое соглашение, и, думаю, они (Канада) всегда были хорошим союзником, и, по моему мнению, их очень несправедливо атакует нынешняя администрация", – сказал Бейкон перед голосованием.

Теперь резолюция Микса перейдет на рассмотрение Сената, где имеет высокие шансы на одобрение.

Трамп после голосования пригрозил "мятежным" однопартийцам. "Любой из республиканцев, в Палате или в Сенате, кто голосует против тарифов, получит серьезные последствия, когда дело дойдет до выборов, и это включает также праймериз", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп требует от Канады "компенсации" за разрешение открыть мост в США.

Также американский президент угрожал 100-процентными пошлинами на все канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.