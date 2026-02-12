У Франції внаслідок сильного шторму загинула людина

У Франції стало відомо про першого загиблого внаслідок шторму "Нільс", що накрив південний захід країни вночі 12 лютого.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок через негоду стався у комуні Ме, що на території департаменту Ланди біля атлантичного узбережжя Франції.

У префектурі департаменту повідомили про загибель водія вантажівки внаслідок падіння важкої гілки на кабіну автомобіля.

Вранці через завдану штормом шкоду на півдні країни без світла залишались близько 850 тисяч споживачів; у чотирьох департаментах оголосили "червоний" рівень небезпеки через загрозу паводків.

Від шторму "Нільс" потерпає також Португалія – там стався обвал на важливій дорозі, близько 3000 людей змушені були залишити свої домівки.