Во Франции в результате сильного шторма погиб человек

Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 10:13 — Мария Емец

Во Франции стало известно о первом погибшем в результате шторма "Нильс", накрывшего юго-запад страны ночью 12 февраля.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай из-за непогоды произошел в коммуне Ме, что на территории департамента Ланды у атлантического побережья Франции.

В префектуре департамента сообщили о гибели водителя грузовика в результате падения тяжелой ветки на кабину автомобиля.

Утром из-за нанесенного штормом ущерба на юге страны без света оставались около 850 тысяч потребителей; в четырех департаментах объявили "красный" уровень опасности из-за угрозы паводков.

От шторма "Нильс" страдает также Португалия – там произошел обвал на важной дороге, около 3000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

