Во Франции в результате сильного шторма погиб человек
Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 10:13 —
Во Франции стало известно о первом погибшем в результате шторма "Нильс", накрывшего юго-запад страны ночью 12 февраля.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай из-за непогоды произошел в коммуне Ме, что на территории департамента Ланды у атлантического побережья Франции.
В префектуре департамента сообщили о гибели водителя грузовика в результате падения тяжелой ветки на кабину автомобиля.
Утром из-за нанесенного штормом ущерба на юге страны без света оставались около 850 тысяч потребителей; в четырех департаментах объявили "красный" уровень опасности из-за угрозы паводков.
От шторма "Нильс" страдает также Португалия – там произошел обвал на важной дороге, около 3000 человек вынуждены были покинуть свои дома.
