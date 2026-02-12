Сейм Латвії не зміг відправити у відставку прем’єр-міністерку

Латвійський Сейм у четвер, 12 лютого, не підтримав вимогу про відставку прем'єр-міністерки Евіки Сіліні.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Висловлення недовіри Сіліні ініціювала опозиційна партія "Латвія на першому місці". Це питання також розглядалося 5 лютого, проте опозиція зірвала кворум, тому голосування перенесли на сьогоднішнє засідання.

За відставку прем’єрки проголосували 39 коаліційних депутатів, 48 опозиційних парламентаріїв проголосували проти, ще одна депутатка утрималась.

Приводом для запиту про відставку Сіліні стала "вимога до Латвії приймати мігрантів", чому, на думку "Латвії на першому місці", відповідальні посадові особи не запобігли.

Серед причин в партії також назвали "фактичний провал політичного нагляду" за проєктом "Rail Baltica" і показники економічного розвитку країни, які опозиція вважає слабкими.

Керівник фракції опозиційного "Об'єднаного списку" Едгарс Таварс раніше також критикував дії уряду у зовнішній політиці, вказавши, що в цій сфері панує "повна плутанина" і за це повинна відповідати глава уряду.

Депутат також вважає, що уряд не вжив заходів для своєчасного запобігання високим тарифам на опалення в Ризі.

Він також вказав на проблеми в сфері освіти, як приклад назвавши високі зарплати ректорів і низькі зарплати лекторів.

Депутат керівної фракції "Нової Єдності" Гатіс Лієпіньш заявив, що вимога про відставку прем'єрки – це спосіб привернути до себе увагу, і йому цікаво, як часто опозиція вимагатиме відставки Сіліні.

Нагадаємо, минулого року в Латвії спалахнув політичний скандал довкола виходу зі Стамбульської конвенції.

Парламент ухвалив законопроєкт про денонсацію Конвенції, після чого неурядових організацій звернулась до президента із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон. Доєдналась до цих закликів і премʼєрка Евіка Сіліня.

У підсумку латвійський президент Едгарс Рінкевичс повернув до Сейму без підпису закон про вихід країни зі Стамбульської конвенції, а Сейм Латвії на невизначений термін відклав вихід зі Стамбульської конвенції.