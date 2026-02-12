Сейм Латвии не смог отправить в отставку премьер-министра

Латвийский Сейм в четверг, 12 февраля, не поддержал требование об отставке премьер-министра Эвики Силини.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Вотум недоверия Силине инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте". Этот вопрос также рассматривался 5 февраля, однако оппозиция сорвала кворум, поэтому голосование перенесли на сегодняшнее заседание.

За отставку проголосовали 39 депутатов, а 48 депутатов, преимущественно из коалиционных партий, не поддержали ее.

Поводом для запроса об отставке Силини стало "требование к Латвии принимать мигрантов", чему, по мнению "Латвии на первом месте", ответственные должностные лица не предотвратили.

Среди причин в партии также назвали "фактический провал политического надзора" за проектом "Rail Baltica" и показатели экономического развития страны, которые оппозиция считает слабыми.

Руководитель фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгарс Таварс ранее также критиковал действия правительства во внешней политике, указав, что в этой сфере царит "полная неразбериха" и за это должна отвечать глава правительства.

Депутат также считает, что правительство не приняло мер для своевременного предотвращения высоких тарифов на отопление в Риге.

Он также указал на проблемы в сфере образования, в качестве примера назвав высокие зарплаты ректоров и низкие зарплаты лекторов.

Депутат правящей фракции "Новое единство" Гатис Лиепиньш заявил, что требование об отставке премьер-министра – это способ привлечь к себе внимание, и ему интересно, как часто оппозиция будет требовать отставки Силини.

Напомним, в прошлом году в Латвии разгорелся политический скандал вокруг выхода из Стамбульской конвенции.

Парламент принял законопроект о денонсации Конвенции, после чего неправительственные организации обратились к президенту с призывом не утверждать принятый Сеймом закон. К этим призывам присоединилась и премьер-министр Эвика Силиня.

В итоге латвийский президент Эдгарс Ринкевичс вернул в Сейм без подписи закон о выходе страны из Стамбульской конвенции, а Сейм Латвии на неопределенный срок отложил выход из Стамбульской конвенции.