Туск объяснил, почему досрочно покинул заседание Совета по нацбезопасности, созванное президентом

Премьер-министр Дональд Туск объяснил, почему решил досрочно покинуть заседание Совета по национальной безопасности, которое 11 февраля созвал президент Кароль Навроцкий.

Заявление польского премьера приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Туск рассказал, что ранее проинформировал президента о том, что не будет участвовать в обсуждении третьего пункта встречи, на котором обсуждались "восточные контакты" спикера Сейма Влодзимежа Чажастого.

Он пояснил, что, по его мнению, Совет по нацбезопасности не является местом, где обсуждаются социальные контакты политиков.

"Со стороны президента Навроцкого было очень неосторожно выдвигать серьезные обвинения по поводу того, что кто-то общается в том или ином обществе. Президент Навроцкий должен быть особенно осторожен в формулировке обвинений такого типа", – сказал Туск.

Одной из тем заседания Совета национальной безопасности в среду были "восточные социальные и деловые контакты маршалка Сейма Влодзимежа Чажастого".

Навроцкий подчеркнул, что необходимо тщательно выяснить "каждую вызывающую сомнения информацию", касающуюся лиц, занимающих ключевые посты.

Речь идет о публикации польских СМИ, которые утверждали, что Чажастый и его жена поддерживали контакты с россиянкой Светланой Честных, торговавшей произведениями искусства.

Она якобы работает в аукционном доме, связанном с российским банком, контролируемым Кремлем. Согласно сообщениям газеты, женщина имеет долю в гостиничной компании, вице-президентом которой является жена Чажастого.

Также стоит отметить, что недавно Польша оказалась в центре скандала из-за высказываний спикера Сейма Влодзимежа Чажастого. Тот заявил, что не подпишет письмо о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, поскольку считает его недостойным этой награды.

Так Чажастый ответил на письмо председателя Кнессета Амира Оханы и спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. В нем они обращались к председателям парламентов многих стран, призывая поддержать номинацию Трампа.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев по поводу Трампа.

