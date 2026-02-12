Большинство немцев хотят прямых переговоров Мерца с Путиным
Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 11:53 —
Подавляющее большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и кремлевским правителем Владимиром Путиным.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, результаты которого приводит n-tv.
По данным опроса, 58% респондентов заявили, что они скорее или даже полностью поддерживают такие переговоры. Только 26% высказались против.
Особенно велико желание прямых контактов между Мерцем и Путиным среди сторонников партии канцлера ХДС – 64% избирателей политсилы поддерживают такую идею.
Низкая поддержка контактов Мерца с Путиным – среди сторонников "Левых" (47%).
О необходимости возобновить прямые контакты между Европой и Россией в декабре заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Сам Мерц, комментируя идею прямых переговоров с РФ, заявлял, что такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу, который на днях активизировался в Абу-Даби.