Большинство немцев хотят прямых переговоров Мерца с Путиным

Подавляющее большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, результаты которого приводит n-tv.

По данным опроса, 58% респондентов заявили, что они скорее или даже полностью поддерживают такие переговоры. Только 26% высказались против.

Особенно велико желание прямых контактов между Мерцем и Путиным среди сторонников партии канцлера ХДС – 64% избирателей политсилы поддерживают такую идею.

Низкая поддержка контактов Мерца с Путиным – среди сторонников "Левых" (47%).

О необходимости возобновить прямые контакты между Европой и Россией в декабре заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сам Мерц, комментируя идею прямых переговоров с РФ, заявлял, что такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу, который на днях активизировался в Абу-Даби.