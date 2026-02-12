Французский дипломат, фигурирующий в деле Эпштейна, отрицает все обвинения

Французский дипломат Фабрис Эдан, подозреваемый в передаче документов Организации Объединенных Наций покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Об этом заявила его адвокат, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Адвокат французского дипломата Жад Дусселен в четверг, 12 февраля, заявила в комментарии агентству, что Эдан, который работал в ООН с июля 2006 года по апрель 2013 года, "отвергает все обвинения".

Она отметила, что ее клиент готов ответить на любые вопросы французской юстиции.

Также юристка заявила, что обвинения ложны.

Из опубликованных материалов дела Эпштейна выяснилось, что Фабрис Эдан регулярно переписывался с Эпштейном начиная с 2010 года, когда французский дипломат работал в ООН в Нью-Йорке. Он тогда был советником норвежского дипломата Терье Рёда-Ларсена.

Из материалов следует, что Эдан пересылал миллиардеру документы, непосредственно связанные с работой, иногда – менее чем через сутки после того, как получал эти письма.

Наибольший скандал из-за публикации дела Эпштейна возник в Норвегии, где вопросы возникли к бывшему премьеру и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, упомянутому выше Рёду-Ларсену и его жене, которая теперь потеряла должность посла, и кронпринцессе Метте-Марит.

Также публикация дела Эпштейна стала "черным лебедем" для премьера Великобритании, которого теперь обвиняют в неосмотрительном назначении на должность посла лорда Питера Мендельсона.

