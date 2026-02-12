Посол ЄС розповіла, як її розлютило виключення Гераскевича з Олімпіади

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті".

Свій коментар, як пише "Європейська правда", посол опублікувала у Facebook.

Катаріна Матернова наголосила, що захоплюється жестом Владислава Гераскевича.

"Він тренувався в шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів і друзів, убитих Росією. Він хотів нагадати світові, що війна триває і що вона має імена та обличчя", – пише посол ЄС в Україні.

Вона звернула увагу, що українського скелетоніста виключив "той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором".

"Я зла і розчарована", – зазначає Матернова.

Посол ЄС наголосила, що "світ не може закривати очі на війну в Україні, люди тут мерзнуть і вмирають".

Вона підкреслила, що цьогорічні Олімпійські ігри не зупинили Росію, яка щодня атакує Україну, щоб влаштувати "холодомор".

"Цього разу вони знову пошкодили ще одну теплову електростанцію. У Києві ще 2600 житлових будинків залишилися без опалення, що становить 3700 багатоповерхівок без тепла. Щонайменше шестеро людей отримали поранення, серед них чотирирічна дитина в Дніпрі", – поінформувала читачів Катаріна Матернова.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".