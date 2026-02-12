Посол ЕС рассказала, как ее разозлило исключение Гераскевича из Олимпиады

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Свой комментарий, как пишет "Европейская правда", посол опубликовала в Facebook.

Катарина Матернова подчеркнула, что восхищается жестом Владислава Гераскевича.

"Он тренировался в шлеме, на котором были изображены лица украинских спортсменов и друзей, убитых Россией. Он хотел напомнить миру, что война продолжается и что у нее есть имена и лица", – пишет посол ЕС в Украине.

Она обратила внимание, что украинского скелетониста исключил "тот самый Олимпийский комитет, который разрешил 20 российским и белорусским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом".

"Я злая и разочарована", – отмечает Матернова.

Посол ЕС подчеркнула, что "мир не может закрывать глаза на войну в Украине, люди здесь мерзнут и умирают".

Она подчеркнула, что Олимпийские игры этого года не остановили Россию, которая ежедневно атакует Украину, чтобы устроить "холодомор".

"На этот раз они снова повредили еще одну тепловую электростанцию. В Киеве еще 2600 жилых домов остались без отопления, что составляет 3700 многоэтажек без тепла. По меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них четырехлетний ребенок в Днепре", – проинформировала читателей Катарина Матернова.

Напомним, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно выразила солидарность с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

А министр образования и науки Латвии Даче Мельбарде направила официальное письмо в МОК, в котором призвала отменить решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".