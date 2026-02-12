Науседа: рішення про назву представництва у Вільнюсі має ухвалювати Тайвань

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що будь-яке рішення про зміну назви представництва Тайваню у Вільнюсі належить в першу чергу Тайваню, а не Литві.

Про це він заявив у четвер, 12 лютого, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Науседа акцентував, що Литва може порушити це питання перед Тайбеєм, але попередив, що будь-яке прохання про зміну назви може бути відхилене.

"Ми говоримо про представництво Тайваню в Литві. Це не представництво Литви, для якого ми вибрали назву і тепер можемо її змінити. Це представництво Тайваню, і саме Тайвань має вирішувати, як воно називатиметься", – вважає президент Литви.

Також він зазначив, що у Литві можуть обговорити з Тайванем можливу зміну назви представництва, але "перед початком такої дискусії ми повинні розуміти, що відповідь може бути і "ні", і назва може залишитися незмінною".

Його коментарі пролунали після висловлювань прем'єр-міністерки Інги Ругінене, яка в середу, 11 лютого, заявила, що не бачить причин, чому представництво Тайваню не може бути перейменовано на представництво Тайбея.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

