Науседа: решение о названии представительства в Вильнюсе должен принимать Тайвань

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что любое решение об изменении названия представительства Тайваня в Вильнюсе принадлежит в первую очередь Тайваню, а не Литве.

Об этом он заявил в четверг, 12 февраля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что Литва может поднять этот вопрос перед Тайбэем, но предупредил, что любая просьба об изменении названия может быть отклонена.

"Мы говорим о представительстве Тайваня в Литве. Это не представительство Литвы, для которого мы выбрали название и теперь можем его изменить. Это представительство Тайваня, и именно Тайвань должен решать, как оно будет называться", – считает президент Литвы.

Также он отметил, что в Литве могут обсудить с Тайванем возможное изменение названия представительства, но "перед началом такой дискуссии мы должны понимать, что ответ может быть и "нет", и название может остаться неизменным".

Его комментарии прозвучали после высказываний премьер-министра Инги Ругинене, которая в среду, 11 февраля, заявила, что не видит причин, почему представительство Тайваня не может быть переименовано в представительство Тайбэя.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

