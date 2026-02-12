Генсек НАТО переконаний, що гроші на зброю з США для України надійдуть у повному обсязі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не має сумніву у тому, що фінансування американської зброї для ЗСУ за програмою PURL буде покрите, як і планувалося.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте наголосив, що амбітні обсяги фінансування, про які заявляє Україна, – понад $15 млрд – цілком реально забезпечити.

"Я абсолютно впевнений, що постачання життєво важливого обладнання з США до України продовжуватиметься. Як я вже казав учора, це забезпечує близько 90% критично необхідних потреб України у сфері протиповітряної оборони, а саме протиракет для Patriot", – заявив він.

Рютте не став уточнювати, кого він очікує побачити як донорів PURL. "Та я абсолютно впевнений, що постачання продовжуватиметься і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього", – додав генсек НАТО.

"Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити наявність коштів", – додав він.

Як повідомлялося, у четвер Велика Британія анонсувала ще пів мільярда на ППО для України. Також Швеція готує новий внесок для закупівлі американської зброї.

Перед цим посол при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли Україні у закупівлі зброї в США.