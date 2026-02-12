Генсек НАТО убежден, что деньги на оружие из США для Украины поступят в полном объеме

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не сомневается в том, что финансирование американского оружия для ВСУ по программе PURL будет покрыто, как и планировалось.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте подчеркнул, что амбициозные объемы финансирования, о которых заявляет Украина, – более $15 млрд – вполне реально обеспечить.

"Я абсолютно уверен, что поставки жизненно важного оборудования из США в Украину будут продолжаться. Как я уже говорил вчера, это обеспечивает около 90% критически необходимых потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны, а именно противоракет для Patriot", – заявил он.

Рютте не стал уточнять, кого он ожидает увидеть в качестве доноров PURL. "Но я абсолютно уверен, что поставки будут продолжаться и мы сможем собрать достаточно средств для этого", – добавил генсек НАТО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наличие средств", – добавил он.

Как сообщалось, в четверг Великобритания анонсировала еще полмиллиарда на ПВО для Украины. Также Швеция готовит новый взнос для закупки американского оружия.

Перед этим посол при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли Украине в закупке оружия в США.