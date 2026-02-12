Данія очікує на участь США у місії НАТО в Арктиці

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розраховує на участь багатьох союзників, у тому числі США, у військовій місії НАТО Arctic Sentry ("Арктичний вартовий").

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає DR.

Поульсен розповів, що під час зустрічі міністрів оборони почув багато заяв про бажання долучитися до військової місії в Арктиці.

"Дуже багато країн готові взяти участь у цих навчаннях під егідою НАТО, тому я очікую, що ми побачимо активну участь багатьох союзників", – заявив він.

Водночас данський міністр очікує, що США також відіграватимуть активну роль в Arctic Sentry.

Про старт військової місії "Арктичний вартовий" у НАТО оголосили напередодні. Arctic Sentry спрямована на посилення присутності союзників в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на незахищеності регіону та зокрема Гренландії.

Швеція анонсувала, що надасть свої винищувачі JAS 39 Gripen для участі у військовій операції НАТО Arctic Sentry.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".

Низка європейських країн заявили про готовність посилити свою військову присутність біля Гренландії після того, як президент США заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок", а також наполягав на купівлі острова.