Дания ожидает участия США в миссии НАТО в Арктике

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен рассчитывает на участие многих союзников, в том числе США, в военной миссии НАТО Arctic Sentry ("Арктический страж").

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает DR.

Поульсен рассказал, что во время встречи министров обороны услышал много заявлений о желании присоединиться к военной миссии в Арктике.

"Очень многие страны готовы принять участие в этих учениях под эгидой НАТО, поэтому я ожидаю, что мы увидим активное участие многих союзников", – заявил он.

В то же время датский министр ожидает, что США также будут играть активную роль в Arctic Sentry.

О старте военной миссии "Арктический страж" в НАТО объявили накануне. Arctic Sentry направлена на усиление присутствия союзников в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на незащищенности региона и в частности Гренландии.

Швеция анонсировала, что предоставит свои истребители JAS 39 Gripen для участия в военной операции НАТО Arctic Sentry.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".

Ряд европейских стран заявили о готовности усилить свое военное присутствие у Гренландии после того, как президент США заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек", а также настаивал на покупке острова.