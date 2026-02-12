Больше всего чехи доверяют Павелу, а не доверяют скандальному "автомобилисту"

В Чехии самым авторитетным политиком для населения является президент Петр Павел, а рейтинг недоверия возглавил одиозный политик от партии "Автомобилисты за себя" Филип Турек.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Центром исследования общественного мнения (CVVM), пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, 62% населения доверяют Павелу, а за ним следуют министр здравоохранения Адам Войтех с 50% доверия и министр промышленности Карел Гавличек с 44% доверия.

Третье и четвертое место по уровню доверия среди населения занимают министр финансов Алена Шиллерова (43%) и премьер-министр Андрей Бабиш (43%).

С другой стороны, самый высокий уровень недоверия имеют Филип Турек – 70%, спикер Палаты депутатов Томио Окамура – 66%, а также глава Министерства иностранных дел Петр Мацинка – 60%.

По крайней мере половина чешских граждан также не доверяют Бабишу.

Напомним, между президентом Павелом и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя" разгорелся конфликт из-за нежелания президента назначать Турека министром.

В начале февраля Бабиш заявил, что вопрос о назначении Турека министром окружающей среды "закрыт", потому что Павел не намерен одобрять его кандидатуру.

Павел неоднократно отказывался назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Также в Палате депутатов Чехии продолжается рассмотрение вотума недоверия действующему правительству из-за скандала с сообщениями министра иностранных дел от "Автомобилистов" Мацинки.

Подробнее о политическом кризисе в Чехии читайте в материале "Европейской правды": "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине.