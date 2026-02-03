Парламент Чехії обговорить вотум недовіри уряду Бабіша

Палата депутатів Чехії у вівторок, 3 лютого, розпочне обговорення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша після конфлікту між партією "Автомобілісти за себе" та президентом Петром Павелом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Очікується, що парламентські дебати триватимуть до середи, 4 лютого. Для висловлення вотуму недовіри чинному уряду за нього мають проголосувати щонайменше 101 з 200 депутатів. Наразі в опозиції є 92 голоси.

Спікер Палати депутатів Томіо Окамура очікує, що саме голосування відбудеться не раніше вечора середи.

Вотум недовіри уряду був ініційований опозицією після того, як минулого тижня урядова коаліція не дозволила обговорити в Палаті депутатів повідомлення міністра закордонних справ Петра Мацінки, адресовані президенту Чехії Петру Павелу.

Минулого тижня Павел оприлюднив повідомлення від Мацінки, в яких той намагається шантажувати президента з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

Як відомо, Павел відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

На тлі скандалу опозиція вимагала від відставки очільника МЗС. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш не прислухався до закликів опозиції щодо звільнення Мацінки, хоча заявив, що вважає його повідомлення президенту "погано сформульованими".

1 лютого у Празі відбулася багатотисячна акція на підтримку президента Чехії у його конфлікті з урядом.