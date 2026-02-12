В Пентагоне объяснили, как именно требуют реформировать НАТО

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колби объяснил коллегам в НАТО, что он имел в виду в заявлении о необходимости создать "новую версию НАТО".

Об этом говорится в речи Колби на закрытом заседании Североатлантического совета, текст которой есть в распоряжении "Европейской правды".

Как сообщала "ЕП", в четверг Элбридж Колби, возглавивший американскую делегацию, заявил о заинтересованности в преобразовании Альянса в "НАТО 3.0".

Представитель Пентагона пояснил, что он называет термином "НАТО 1.0" оборонный альянс в той форме, в которой он существовал при Советском Союзе. "Он характеризовался жестким, реалистичным и прямым подходом к сдерживанию и обороне. С самого начала от союзников ожидалось, что они будут выполнять свои обязательства", – отметил Колби, добавив, что еще тогда, во времена СССР, "жесткие переговоры о распределении финансового бремени были нормой".

После распада Советского Союза, по его словам, началась новая стадия существования НАТО, которую он называет термином "НАТО 2.0". Эта версия Альянса характеризовалась смещением усилий с обороны Европы на операции в отдаленных регионах, а также существенным разоружением на европейском континенте. Также в этот период существования Альянса, который, по словам американского чиновника, уже завершился, Альянс отказался от ментальности времен холодной войны, заменив ее более либеральной ментальностью "международного порядка, основанного на правилах".

Сейчас, по словам Элбриджа Колби, необходимо изобрести новую версию функционирования Альянса, которую он называет "НАТО 3.0".

"Это "НАТО 3.0" требует гораздо больших усилий от наших союзников, требует от них активизироваться и взять на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы", – пояснил он, подчеркнув, что при этом необходимо не фокусироваться только на военной силе, а сочетать ее с дипломатической деятельностью.

"Времена изменились. Надо приспосабливаться к ним. И это не означает отказа от НАТО", – подчеркнул представитель руководства Пентагона.

Отдельно Колби сообщил европейцам о намерении и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которая не будет "основана на зависимости" Европы от Америки.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять ответственность за собственную оборону.