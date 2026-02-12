Федоров у штаб-квартирі НАТО закликав передати Україні ракети для Patriot зі складів союзників

Міністр оборони України Михайло Федоров закликав держави-учасниці Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") якнайшвидше передати Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Федоров заявив на початку засідання "Рамштайну" в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого.

Федоров розповів союзникам у НАТО про критичну потребу України в ракетах для систем ППО Patriot.

"Сьогодні було завдано одного з найбільших балістичних ударів по Україні… Найефективніший спосіб протидіяти цим ракетам – ракети PAC-3 для систем Patriot. Ми критично потребуємо цього обладнання, тому що росіяни намагаються знищити інфраструктуру нашої країни", – розповів Федоров.

Він наголосив, що захист неба є ключовим пріоритетом для України.

"Закликаю партнерів передати ракети PAC-3 зі своїх складів для захисту нашої інфраструктури протягом зими", – звернувся до присутніх міністр оборони України.

Він також закликав їх до посилення співпраці через програму PURL, "оскільки вона справді добре працює, і ми отримуємо критично важливі компоненти".

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський розповів, що виголосив гостру промову з критикою Європи у Давосі через дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Причиною дефіциту ракет, за його словами, стали затримки у фінансуванні закупівлі в США ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

В НАТО наполягають, що у постачанні ракет Patriot не було затримки, про яку казав Зеленський.

Днями посол України при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли у закупівлі зброї в США.