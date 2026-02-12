Федоров в штаб-квартире НАТО призвал передать Украине ракеты для Patriot со складов союзников

Министр обороны Украины Михаил Федоров призвал государства-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") как можно быстрее передать Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Федоров заявил в начале заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.



Федоров рассказал союзникам в НАТО о критической потребности Украины в ракетах для систем ПВО Patriot.



"Сегодня был нанесен один из крупнейших баллистических ударов по Украине... Самый эффективный способ противодействовать этим ракетам – ракеты PAC-3 для систем Patriot. Мы критически нуждаемся в этом оборудовании, потому что россияне пытаются уничтожить инфраструктуру нашей страны", – рассказал Федоров.



Он подчеркнул, что защита неба является ключевым приоритетом для Украины.



"Призываю партнеров передать ракеты PAC-3 со своих складов для защиты нашей инфраструктуры в течение зимы", – обратился к присутствующим министр обороны Украины.



Он также призвал их к усилению сотрудничества через программу PURL, "поскольку она действительно хорошо работает, и мы получаем критически важные компоненты".

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что произнес острую речь с критикой Европы в Давосе из-за дефицита ракет для противовоздушной обороны. Причиной дефицита ракет, по его словам, стали задержки в финансировании закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

В НАТО настаивают, что в поставках ракет Patriot не было задержки, о которой говорил Зеленский.

На днях посол Украины при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли в закупке оружия в США.