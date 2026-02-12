Литва розкритикувала МОК через дискваліфікацію українського скелетоніста

Литва засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті".

Про це пише "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа в дописі в соцмережі X похвалив мужність спортсмена, зазначивши, що пам'ять про тих, хто загинув, залишиться назавжди.

"Ми пишаємося тобою, Владиславе Гераскевиче, за твою мужність у показі справжнього обличчя війни на Олімпійських іграх 2026 року. Слава героям!", – написав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, своєю чергою, назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету ганебним.

"Вшанування пам'яті загиблих українських спортсменів не є порушенням. На шоломі зображені обличчя, а не гасла – це людська данина поваги українським спортсменам, які загинули у війні з Росією, і її слід поважати, а не замовчувати чи забороняти. Рішення МОК заборонити цю данину поваги є ганебним кроком, негідним підтримки духу спорту", – заявив він.

Розкритикувала це рішення також й прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

"Рішення МОК не допустити українського спортсмена Гераскевича до змагань є дуже розчаровуючим і принципово несправедливим", – наголосила Ругінене.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".