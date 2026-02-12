Литва раскритиковала МОК за дисквалификацию украинского скелетониста

Литва осудила решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Об этом пишет "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа в посте в соцсети X похвалил мужество спортсмена, отметив, что память о погибших останется навсегда.

"Мы гордимся тобой, Владислав Гераскевич, за твое мужество в показе истинного лица войны на Олимпийских играх 2026 года. Слава героям!", – написал он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, в свою очередь, назвал решение Международного олимпийского комитета позорным.

"Почтение памяти погибших украинских спортсменов не является нарушением. На шлеме изображены лица, а не лозунги – это дань уважения украинским спортсменам, погибшим в войне с Россией, и ее следует уважать, а не замалчивать или запрещать. Решение МОК запретить эту дань уважения является позорным шагом, недостойным поддержки духа спорта", – заявил он.

Раскритиковала это решение также и премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Решение МОК не допустить украинского спортсмена Гераскевича к соревнованиям является очень разочаровывающим и принципиально несправедливым", – подчеркнула Ругинене.

Напомним, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно выразила солидарность с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

А министр образования и науки Латвии Даче Мельбарде направила официальное письмо в МОК, в котором призвала отменить решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".