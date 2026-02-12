Португалія у першому читанні схвалила законопроєкт про батьківську згоду для підлітків у соцмережах

У четвер, 12 лютого, парламент Португалії у першому читанні схвалив законопроєкт, який вимагає згоди батьків для дітей віком від 13 до 16 років на доступ до соціальних мереж.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Автори законопроєкту стверджують, що він необхідний для захисту дітей від кібербулінгу та шкідливого контенту.

Батьки будуть використовувати систему, відому як Digital Mobile Key, для надання згоди, що також допоможе забезпечити дотримання чинної заборони для дітей віком до 13 років на доступ до цифрових соціальних мереж, платформ для обміну відео та зображеннями або сайтів онлайн-ставок.

Законопроєкт ще може бути змінений перед остаточним голосуванням.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Також таку можливість розглядає Іспанія.