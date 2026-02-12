Португалия в первом чтении одобрила законопроект о родительском согласии для подростков в соцсетях
В четверг, 12 февраля, парламент Португалии в первом чтении одобрил законопроект, который требует согласия родителей для детей в возрасте от 13 до 16 лет на доступ к социальным сетям.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Авторы законопроекта утверждают, что он необходим для защиты детей от кибербуллинга и вредного контента.
Родители будут использовать систему, известную как Digital Mobile Key, для предоставления согласия, что также поможет обеспечить соблюдение действующего запрета для детей в возрасте до 13 лет на доступ к цифровым социальным сетям, платформам для обмена видео и изображениями или сайтам онлайн-ставок.
Законопроект еще может быть изменен перед окончательным голосованием.
Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.
Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.
Также такую возможность рассматривает Испания.