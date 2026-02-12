Португалия в первом чтении одобрила законопроект о родительском согласии для подростков в соцсетях

В четверг, 12 февраля, парламент Португалии в первом чтении одобрил законопроект, который требует согласия родителей для детей в возрасте от 13 до 16 лет на доступ к социальным сетям.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Авторы законопроекта утверждают, что он необходим для защиты детей от кибербуллинга и вредного контента.

Родители будут использовать систему, известную как Digital Mobile Key, для предоставления согласия, что также поможет обеспечить соблюдение действующего запрета для детей в возрасте до 13 лет на доступ к цифровым социальным сетям, платформам для обмена видео и изображениями или сайтам онлайн-ставок.

Законопроект еще может быть изменен перед окончательным голосованием.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Также такую возможность рассматривает Испания.