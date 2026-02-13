У Молдові вдруге за місяць від смертельного поранення під час служби загинув солдат 

Солдат Національної армії Молдови загинув 12 лютого, отримавши смертельне поранення зі службової зброї під час несення служби на посту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Міністерство оборони підтвердило смерть військовослужбовця і розпорядилося провести службове розслідування.

"Випадок стався о 18:15. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть військовослужбовця", – повідомили у відомстві.

Поліція розслідує подію, а міністр оборони розпорядився провести службове розслідування, щоб з'ясувати всі обставини того, що сталося.

"Міністерство оборони глибоко шкодує про трагічний випадок і висловлює співчуття родині загиблого", – зазначили в повідомленні.

Це другий випадок за місяць, коли солдат у Молдові загинув від вогнепальної зброї.

20 січня 24-річний військовослужбовець отримав поранення під час служби в гарнізоні Флорешти. Його доставили до лікарні, де він помер через чотири дні.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони Молдови попередило про поширення в Telegram фейкових "повісток" до військових установ, адресованих громадянам.

А у серпні Міністерство оборони Молдови розповідало, що в соцмережах поширюють фейкове відео нібито з кадрами з військових навчань.