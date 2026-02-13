В Молдове второй раз за месяц от смертельного ранения во время службы погиб солдат

Солдат Национальной армии Молдовы погиб 12 февраля, получив смертельное ранение из служебного оружия во время несения службы на посту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Министерство обороны подтвердило смерть военнослужащего и распорядилось провести служебное расследование.

"Инцидент произошел в 18:15. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть военнослужащего", – сообщили в ведомстве.

Полиция расследует происшествие, а министр обороны распорядился провести служебное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

"Министерство обороны глубоко сожалеет о трагическом случае и выражает соболезнования семье погибшего", – отметили в сообщении.

Это второй случай за месяц, когда солдат в Молдове погиб от огнестрельного оружия.

20 января 24-летний военнослужащий получил ранение во время службы в гарнизоне Флорешты. Его доставили в больницу, где он скончался через четыре дня.

Напомним, в сентябре Министерство обороны Молдовы предупредило о распространении в Telegram фейковых "повестки" в военные учреждения, адресованных гражданам.

А в августе Министерство обороны Молдовы сообщало, что в соцсетях распространяют фейковые видео якобы с кадрами из военных учений.