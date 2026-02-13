У німецькому аеропорту зупинили вильоти через збій у системі безпеки

Через серйозний інцидент у зоні безпеки федеральна поліція Німеччини повністю зупинила відправлення всіх авіарейсів з аеропорту імені Конрада Аденауера (аеропорт "Кельн/Бонн").

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

О 06:37 за розпорядженням правоохоронців було закрито пункти контролю авіаційної безпеки. Поліція очистила від пасажирів зони безпеки Терміналів 1 та 2.

Аеропорт не приймає пасажирів на виліт, оскільки контроль пасажирів та ручної поклажі наразі неможливий.

За даними видання WDR, причиною колапсу міг стати технічний збій нової системи безпеки. Напередодні в аеропорту запровадили нові сканери для перевірки пасажирів. Існує підозра, що обладнання працювало некоректно, через що в зону вильоту могли потрапити заборонені предмети.

Речник федеральної поліції підтвердив факт оновлення техніки, проте зазначив, що розслідування причин ще триває. "Чи стала причиною саме нова техніка – це питання зараз з’ясовується", – підкреслив він.

Поліція наголошує, що заходи мають запобіжний характер. Наразі прямої загрози життю або здоров'ю людей немає.

Важливо, що інцидент не вплинув на прибуття літаків: літаки, що приземляються, обслуговуються у звичному режимі, а пасажири можуть вільно залишати територію аеропорту.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк у відповідь на затяжні переговори щодо укладення трудового договору.

2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.