В немецком аэропорту остановили вылеты из-за сбоя в системе безопасности

Из-за серьезного инцидента в зоне безопасности федеральная полиция Германии полностью остановила отправку всех авиарейсов из аэропорта имени Конрада Аденауэра (аэропорт "Кельн/Бонн").

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

В 06:37 по распоряжению правоохранителей были закрыты пункты контроля авиационной безопасности. Полиция очистила от пассажиров зоны безопасности терминалов 1 и 2.

Аэропорт не принимает пассажиров на вылет, поскольку контроль пассажиров и ручной клади в настоящее время невозможен.

По данным издания WDR, причиной коллапса мог стать технический сбой новой системы безопасности. Накануне в аэропорту ввели новые сканеры для проверки пассажиров. Есть подозрение, что оборудование работало некорректно, из-за чего в зону вылета могли попасть запрещенные предметы.

Представитель федеральной полиции подтвердил факт обновления техники, однако отметил, что расследование причин еще продолжается. "Стала ли причиной именно новая техника – этот вопрос сейчас выясняется", – подчеркнул он.

Полиция отмечает, что меры носят предупредительный характер. На данный момент прямой угрозы жизни или здоровью людей нет.

Важно, что инцидент не повлиял на прибытие самолетов: приземляющиеся самолеты обслуживаются в обычном режиме, а пассажиры могут свободно покидать территорию аэропорта.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из немецких аэропортов в четверг, поскольку пилоты и бортпроводники устроили однодневную забастовку в ответ на затяжные переговоры по заключению трудового договора.

2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.