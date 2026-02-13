"Час стати сильнішими, ніж будь-коли": глава МЗС Литви звернувся з відкритим листом до Європи

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс з нагоди початку Мюнхенської безпекової конференції опублікував відкритий "лист до Європи" і у ньому закликав європейські країни відреагувати на виклики нового часу і "ставати сильними".

Як повідомляє "Європейська правда", текст він опублікував у своєму X.

Будріс почав листа з констатації, що Європа зараз може спостерігати карколомні зміни.

"Відбувається перегляд структур влади. Перегляд союзів. На арену знову повернулося мислення імперського типу. Ви – процвітаючі, демократичні, ви викликаєте захоплення… Але багатство, за яким не стоїть сила, "запрошує" до експлуатації. Цінності, не підкріплені силою, провокують до нехтування", – пише Будріс.

"Час ставати сильними – сильнішими, ніж будь-коли. Відрощувати м’язи і показувати зуби. Діяти рішуче. Зухвало. З наміром. Припинити просто реагувати – і почати трансформувати. Ви (Європа) маєте нарешті стати геополітичним гравцем. Геоекономічною потугою і "фортецею безпеки", – закликає глава МЗС Литви.

Він зауважив, що об’єднана Європа є економічним гігантом, але стратегічно поводиться як глядач, і такий підхід має закінчитись.

"Геополітична Європа чітко знає, де її інтереси. Вона серйозно сприймає увесь периметр, від України до Близького Сходу й Північної Африки. Вона не "віддає на аутсорс" безпекові міркування. Вона не шепоче, коли інші кричать. Вона говорить одним голосом, і підкріплює цей голос реальною силою", – пише Будріс.

"Геополітична Європа спроможна залучати нових членів, тому що розширення проєктує силу, а неспроможність до розширення – проєктує слабкість. Геополітична Європа розуміє, що мати у своєму складі Україну – у тисячу разів краще, ніж якби Україна була частиною Росії.

Геополітична Європа також спроможна реалізовувати послідовну зовнішню й безпекову політику – та має інструменти для цієї мети", – викладає бачення очільник МЗС Литви.

Будріс акцентує, що трансатлантичне партнерство має бути на основі рівності, а не сподівань на іншого партнера. "Тим, хто постійно залежить від інших у питаннях власної безпеки, не буде поваги. Якщо ви прагнете впливу, у вас має бути вага – військова, фінансова, стратегічна. Ви не можете трансформувати світ, якщо боїтесь проєктувати силу", – наголошує він.

Кястутіс Будріс аргументує, що Європа має усвідомити, наскільки потужним економічним гравцем вона реально є та може бути, і використовувати свої можливості.

"Встановлюйте стандарти. Захищайте свій бізнес. Використовуйте доступ до ринку як силу. Якщо ви не будете визначати правила гри – доведеться жити за правилами, написаними десь інде", – наголошує він.

"Безпека коштує грошей. Суверенітет коштує грошей. І свобода коштує грошей. Якщо ви не готові платити в інвестиціях та рішучості – доведеться платити у формі залежності й підкорення. А коли залежність стає структурною, свобода стає символічною", – підсумував глава МЗС Литви.

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Делегація США на конференції на чолі з держсекретарем Марко Рубіо буде найбільшою в історії заходу.

Минулорічна конференція запам'яталась зневажливою до Європи промовою віцепрезидента Джей Ді Венса, що позначила розворот політики нової адміністрації.

Рубіо у переддень заходу заявив, що майбутнє США "було і буде пов’язане з Європою" та очікує, що його послання на Мюнхенській конференції буде "добре сприйняте" європейцями.