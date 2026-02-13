"Пора стать сильнее, чем когда-либо": глава МИД Литвы обратился с открытым письмом к Европе

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности опубликовал открытое "письмо к Европе" и в нем призвал европейские страны отреагировать на вызовы нового времени и "стать сильными".

Как сообщает "Европейская правда", текст он опубликовал в своем X.

Будрис начал письмо с констатации, что Европа сейчас может наблюдать кардинальные перемены.

"Происходит пересмотр структур власти. Пересмотр союзов. На арену снова вернулось мышление имперского типа. Вы – процветающие, демократические, вы вызываете восхищение... Но богатство, за которым не стоит сила, "приглашает" к эксплуатации. Ценности, не подкрепленные силой, провоцируют пренебрежение", – пишет Будрис.

"Пора становиться сильными – сильнее, чем когда-либо. Отращивать мышцы и показывать зубы. Действовать решительно. Дерзко. С намерением. Перестать просто реагировать – и начать трансформировать. Вы (Европа) должны наконец стать геополитическим игроком. Геоэкономической мощью и "крепостью безопасности", – призывает глава МИД Литвы.

Он отметил, что объединенная Европа является экономическим гигантом, но стратегически ведет себя как зритель, и такой подход должен закончиться.

"Геополитическая Европа четко знает, где ее интересы. Она серьезно воспринимает весь периметр, от Украины до Ближнего Востока и Северной Африки. Она не "отдает на аутсорс" соображения безопасности. Она не шепчет, когда другие кричат. Она говорит одним голосом и подкрепляет этот голос реальной силой", – пишет Будрис.

"Геополитическая Европа способна привлекать новых членов, потому что расширение проецирует силу, а неспособность к расширению – проецирует слабость. Геополитическая Европа понимает, что иметь в своем составе Украину – в тысячу раз лучше, чем если бы Украина была частью России.

Геополитическая Европа также способна реализовывать последовательную внешнюю и оборонную политику – и имеет инструменты для этой цели", – излагает свое видение глава МИД Литвы.

Будрис акцентирует, что трансатлантическое партнерство должно быть основано на равенстве, а не на надеждах на другого партнера. "Тем, кто постоянно зависит от других в вопросах собственной безопасности, не будет уважения. Если вы стремитесь к влиянию, у вас должен быть вес – военный, финансовый, стратегический. Вы не можете трансформировать мир, если боитесь проецировать силу", – подчеркивает он.

Кястутис Будрис аргументирует, что Европа должна осознать, насколько мощным экономическим игроком она реально является и может быть, и использовать свою силу.

"Если вы не будете определять правила игры – придется жить по правилам, написанным где-то в другом месте", – подчеркивает он.

"Безопасность стоит денег. Суверенитет стоит денег. И свобода стоит денег. Если вы не готовы платить инвестициями и решимостью – придется платить в форме зависимости и подчинения. А когда зависимость становится структурной, свобода становится символической", – подытожил глава МИД Литвы.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Делегация США на конференции во главе с госсекретарем Марко Рубио будет крупнейшей в истории мероприятия.

Прошлогодняя конференция запомнилась пренебрежительной к Европе речью вице-президента Джей Ди Вэнса, которая обозначила разворот политики новой администрации.

Рубио накануне мероприятия заявил, что будущее США "было и будет связано с Европой" и ожидает, что его послание на Мюнхенской конференции будет "хорошо воспринято" европейцами.