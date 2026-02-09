Польща повідомила про вторгнення невідомих об’єктів у свій повітряний простір

В ніч з 8 на 9 лютого військові радіолокаційні системи зафіксували входи в повітряний простір Польщі об'єктів, схожих на повітряні кулі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, об'єкти були ідентифіковані і перебували під наглядом військових розвідувальних систем.

Ситуація була повністю під контролем і не становила загрози для безпеки повітряного руху та громадян Польщі, запевнили військові.

"Військові, діючи відповідно до чинних процедур, співпрацюють із службами, відповідальними за безпеку держави, оперативно передаючи необхідну інформацію, що дозволяє швидко реагувати, зокрема перехоплювати об'єкти та затримувати осіб, підозрюваних у причетності до цих інцидентів", – йдеться у заяві.

Нещодавно у Польщі затримали групу з п’яти осіб, яких вважають причетними до контрабанди цигарок з Білорусі за допомогою метеозондів.

Повідомляли також, що у Польщі на території військової частини впав дрон.