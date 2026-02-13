Польские пограничники задержали восьмерых причастных к контрабанде метеошарами из Беларуси

Польские пограничники недалеко от границы с Беларусью задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Об этом сообщили в пресс-службе польской Пограничной службы.

Пограничники в Подляском воеводстве задержали восемь человек, которых считают членами сети контрабанды сигарет из Беларуси в Польшу с помощью метеозондов.

Funkcjonariusze Podlaskiej @Straz_Graniczna zatrzymali kolejnych 8 przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne do przemytu papierosów z Białorusi do Polski. W tym roku zatrzymano łącznie już 16 osób a ujawnione do tej pory papierosy miały szacunkową wartość 2,8 mln zł. pic.twitter.com/QGHk1h2Vq9 – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) February 13, 2026

Всего с начала 2026 года по таким подозрениям задержали 16 человек, стоимость изъятых сигарет достигает 2,8 млн польских злотых (почти 34 млн грн).

В ночь на понедельник в Польше зафиксировали очередное вторжение контрабандных метеозондов в воздушное пространство страны. В некоторые периоды такие инциденты были почти ежедневными.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.