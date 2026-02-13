В ОП розкрили графік Зеленського у Мюнхені

В Офісі президента України розкрили графік Володимира Зеленського під час поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Никифоров зазначив, що у п’ятницю 13 грудня Зеленський має відвідати спільне україно-німецьке оборонне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH.

Також заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Також Зеленський візьме участь у зустрічі "Берлінського формату" з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та держсекретарем США Марко Рубіо. Фінальний перелік учасників ще узгоджується.

"Основний виступ президента України на Мюнхенській безпековій конференції запланований на завтра орієнтовно на 12:00 за Центральноєвропейським часом", – зазначив Никифоров.

Близько опівдня 13 лютого стало відомо, що Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на відкритті "Українського дому" в рамках конференції наголосив, що Україна має вирішальну роль у безпеці Європи, особливо зважаючи на очевидне дистанціювання США від європейської безпеки.