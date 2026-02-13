В ОП раскрыли график Зеленского в Мюнхене

В Офисе президента Украины раскрыли график Владимира Зеленского во время поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Никифоров отметил, что в пятницу 13 декабря Зеленский должен посетить совместное украино-немецкое оборонное предприятие Quantum Frontline Industries GmbH.

Также запланированы двусторонние встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Дании Метте Фредериксен, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Нидерландов Диком Схофом, наследником трона Ирана в изгнании Резой Пахлави.

Также Зеленский примет участие во встрече "Берлинского формата" с лидерами европейских стран, ЕС, НАТО и госсекретарем США Марко Рубио. Финальный перечень участников еще согласовывается.

"Основное выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на завтра ориентировочно на 12:00 по Центральноевропейскому времени", – отметил Никифоров.

Около полудня 13 февраля стало известно, что Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на открытии "Украинского дома" в рамках конференции отметил, что Украина имеет решающую роль в безопасности Европы, особенно учитывая очевидное дистанцирование США от европейской безопасности.