Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки
Новини — П'ятниця, 13 лютого 2026, 12:04 —
Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Німеччини, де будуть зроблені нові кроки для спільної безпеки.
Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, у плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.
"Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи", – написав глава держави.
Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить 13-15 лютого.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
У Мюнхені президент України матиме зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.