Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Німеччини, де будуть зроблені нові кроки для спільної безпеки.

Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

"Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи", – написав глава держави.

фото з соцмережі х президента володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить 13-15 лютого.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

У Мюнхені президент України матиме зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.