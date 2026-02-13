NYT: США перебрасывают авианосец от Венесуэлы на Ближний Восток

Авианосец USS Gerald R. Ford вместе с кораблями сопровождения, развернутыми в Карибском бассейне, будет переброшен на Ближний Восток на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание NYT.

Четыре чиновника США рассказали изданию на условиях анонимности, что в четверг экипаж корабля был проинформирован о переброске на Ближний Восток.

Согласно распоряжению, ударная авианосная группа USS Gerald R. Ford присоединится к авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln в Персидском заливе в рамках возобновленной кампании давления на руководство Ирана.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял о намерении направить в регион второй авианосец, однако ни он, ни ВМС США не называли конкретное судно. СМИ сообщали о вероятной переброске авианосца USS George H.W. Bush.

Чрезвычайное по продолжительности использование корабля началось 24 июня, когда USS Gerald R. Ford вышел из порта Норфолк в Вирджинии.

Сначала он должен был отправиться в Европу, но впоследствии его перенаправили в Карибский бассейн в рамках кампании давления администрации Трампа на Венесуэлу.

Боевые самолеты с борта USS Gerald R. Ford участвовали в атаке 3 января на Каракас, в результате которой был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Текущее использование ударной группы уже один раз продлевали, и моряки ожидали возвращения домой в начале марта, однако теперь, похоже, что они задержатся в миссии.

USS Gerald R. Ford был введен в эксплуатацию в 2017 году, при первом президентстве Трампа. Корабль имеет ядерную энергетическую установку, а его строительство стоило примерно 13 млрд долларов. Экипаж авианосца вместе с авиакрылом насчитывает около 5 тысяч человек.