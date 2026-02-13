Польские пограничники задержали украинца за перевозку коробок с мухоморами

Польские пограничники на пункте пропуска в Дорогуске предотвратили попытку ввоза крупной партии сушеных красных мухоморов, которые из Украины в Латвию пытался перевезти украинский гражданин.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь председателя Национальной налоговой службы Польши Юстина Пасичиньска сообщила, что во время тщательной проверки были обнаружены четыре коробки, в которых были сушеные красные мухоморы, товар весом более 34 кг был представлен как почтовая посылка из Украины, которая должна была попасть в Латвию.

Водителя грузовика, гражданина Украины, задержали и передали пограничникам. Против него начато досудебное расследование по факту перевозки психоактивных веществ.

За это правонарушение мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Контрабандные грибы оказались красным мухомором (Amanita Muscaria), который, вероятно, содержит запрещенные психоактивные соединения.

Недавно в Чехии разоблачили контрабанду кокаина, который прятали в тортах.

Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который спрятали в соли.