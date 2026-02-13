ЗМІ: у Луврі знову стався потоп над залою з картинами

У Луврі, одному з найвідоміших мистецьких музеїв світу, вночі почало підтоплювати одну із зал експозиції.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними від джерел у музеї, витік води стався у ніч на 13 лютого над залою "Дюшатель" з номером 707, що на першому поверсі. Там зберігаються кілька творів XV–XVI сторіч, а також картини XIX сторіччя.

Команді повідомили про "технічний інцидент" внутрішніми каналами комунікації вранці у п’ятницю.

Попередньо вважають, що причиною стала проблема з трубою на поверсі вище.

За даними від джерел, від підтоплення сильно постраждала стеля зали, нібито пошкоджені також деякі твори мистецтва.

На сайті музею вивісили попередження, що зали 706–708 тимчасово закриті для відвідувачів.

Перед цим подібний інцидент стався 26 листопада, вода пошкодила книги та документи у бібліотеці єгиптології.

Ймовірна аварія стала черговим скандалом для Лувру після гучного пограбування восени 2025 року, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. Серед них – корона Євгенії, яка зазнала значних пошкоджень.